Tour d’Italie: Mathieu van der Poel rêve du maillot rose, «je sais que ce ne sera pas facile» Mathieu van der Poel va effectuer ses débuts sur le Tour d’Italie, avec d’emblée une occasion d’enfiler le maillot rose, vendredi, à Budapest.

News

Par Belga Publié le 4/05/2022 à 18:42 Temps de lecture: 2 min

Bien sûr, je rêve du maillot rose», a confié le Néerlandais d’Alpecin-Fenix mercredi en conférence de presse. «L’an passé, j’ai porté le maillot jaune au Tour de France. J’espère en faire de même ici, mais je sais que ce ne sera pas facile.» Vendredi, la première étape propose une bosse finale de 5 km et une belle occasion pour van der Poel. «Mais je ne suis certainement pas le seul prétendant, et tout le monde est encore frais au départ du Giro. Ce ne sera pas facile de lâcher les sprinteurs. Je ferai de mon mieux, nous verrons qui possèdera les jambes les plus rapides dans le final.»

Van der Poel a débuté sa saison tard, terminant troisième de Milan-Sanremo avant de remporter A Travers la Flandre et le Tour des Flandres. «Même si je n’ai pas disputé beaucoup de courses, c’était une saison des classiques assez chargée», a-t-il expliqué. «C’était un peu une course contre la montre pour être prêt. A la fin, j’étais fatigué et j’aurais préféré prendre plus de repos, mais j’avais envie de faire le Giro. A présent, je me sens bien. J’espère gagner une étape, je ne me préoccupe pas d’un classement général ou du classement par points.»