Affaire Kinder: l’Afsca rendra dans les 30 jours sa décision sur une reprise de la production à Arlon

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) remettra dans les 30 jours sa décision sur une reprise de la production au sein de l’usine Ferrero à Arlon, a fait savoir une porte-parole de l’Agence mercredi à l’issue d’une réunion entre des experts de l’Afsca et des responsables de Ferrero. Ces derniers sont venus présenter un plan de relance du site arlonnais. Le feu vert éventuel ne concernera que la production et pas la commercialisation, et portera sur une durée de trois mois.

« A l’issue de l’examen approfondi de cette demande d’autorisation et dans le scénario le plus favorable, l’Afsca ne donnera qu’une autorisation de production (et pas de mise sur le marché) conditionnelle et provisoire de 3 mois. »