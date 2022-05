Carrefour rappelle un produit bio

A la suite d’un contrôle et par mesure de précaution, Carrefour a décidé de rappeler auprès des consommateurs des figues séchées bio (200gr) en raison d’un teneur trop élevée en Ochratoxine A. Il s’agit d’une mycotoxine, soit une toxine qui peut se former dans l’alimentation et produite par différentes sortes de moisissures.

Les produits ont été retirés des rayons. Les lots concernés portent le code barre (EAN) 5400101069527 et les dates de péremption 20/06/2022, 27/06/2022, 04/07/2022, 11/07/2022 et 18/07/2022.