Enquête OpenPharma: la réaction très prudente du ministre de la Santé Le dossier a fait l’objet d’un débat d’actualité en Commission Santé ce mardi.

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. - belga

Par Guillaume Derclaye Publié le 4/05/2022 à 18:54 Temps de lecture: 3 min

Dans le dossier Open Pharma, publié du 27 au 30 avril dernier par De Tijd, Knack, Médor et Le Soir , nous faisions état de nombreuses failles dans le fonctionnement du registre de transparence des liens entre l’industrie pharmaceutique et les professionnels des soins de santé (betransparent) ainsi que d’une absence de contrôle de la part de l’Agence fédérale du médicament (AFMPS). Interpellé sur ces questions, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) s’est limité – comme il l’avait fait dans Le Soir - à une réaction « assez concise et générale ». « C’est une réponse assez maigre, et elle me préoccupe », a ainsi réagi Kathleen Depoorter (N-VA). Pourtant, des questions et des propositions, les députés en avaient.

Face à l’absence de contrôle de l’AFMPS, le ministre botte en touche : « Je vais en parler avec l’AFMPS et voir si cela peut être considéré comme une priorité ». Quant aux multiples erreurs d’encodage soulignées par Le Soir et ses partenaires, sa réponse n’en dit pas beaucoup plus : « s’il y en a, je pense que le tir peut être rectifié assez facilement ». Comment ? Pas un mot. Aucun parti de la majorité n’avait mis le sujet à l’ordre du jour. Ce qui pose question dans l’opposition. « Je suis assez inquiète de voir que seuls les partis de l’opposition interrogent monsieur Vandenbroucke à ce sujet, s’interroge Sophie Rohonyi (DEFI). Je crains qu’il n’y ait, sur ce dossier, pas de volonté politique dans le chef de la Vivaldi ». Mis à part le PS, aucun parti de la majorité n’a réagi en Commission. Des pistes pour l’avenir Quant aux solutions proposées par les députés, elles sont variées. Afin de limiter la potentielle influence de l’industrie, certains proposent de créer un organisme indépendant qui permettrait de diriger l’argent vers la recherche, sans qu’un lien direct avec l’industrie existe. Sortant de ses compétences, le ministre de la Santé s’est tout de même dit partisan d’un financement plus important de la recherche scientifique au sein des universités. Pour Catherine Fonck (Les Engagés), le financement public des associations de patients est également à remettre en avant. Ou encore, pour Sofie Merckx (PTB-PVDA), ouvrir la boîte noire qui concerne la recherche et développement (520 millions d’euros en 4 ans).