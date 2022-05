Olivier Maingain sur l’abattage rituel: «Défi ne peut s’inscrire comme allié indirect de l’extrême droite»

La Flandre et la Wallonie imposent l’abattage d’animaux avec étourdissement préalable, même pour les rites liés aux religions juive et musulmane. Bruxelles ne le fait pas à l’instar d’autres pays comme la France. La situation pourrait toutefois bientôt changer. Trois partis de la majorité, Défi, Groen et l’Open VLD, ont en effet déposé, en janvier, au parlement une proposition d’ordonnance qui vise à imposer l’étourdissement préalable pour tout abattage. Le texte a poursuivi mercredi son chemin parlementaire. La commission Environnement a pris en considération trois textes afférents. Le premier vient de la N-VA, le second du Vlaams Belang et le troisième donc de Défi, Groen et l’Open VLD.