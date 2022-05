C’est le grand retour de Mark Cavendish sur les routes du Tour d’Italie. Une première depuis 2013, édition lors de laquelle le sprinter britannique avait remporté cinq étapes ainsi que trois classements annexes (points, combativité et Azzurri d’Italia). Si le « Manx Express » n’a plus les mêmes jambes qu’à l’époque, il aborde le Giro avec sérénité et ambition. « Je suis détendu et je suis heureux de ma condition actuelle. Je me suis bien préparé et j’aimerais gagner une étape », avance le coureur de 36 ans, qui peut compter sur une équipe Quick-Step très solide autour de lui. « Le maillot par points ? Ce n’est pas dans mon esprit. Il arrive uniquement lorsque l’on est régulier dans les sprints et dans les résultats. »