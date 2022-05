Élections locales en Angleterre: le risque du vote de protestation dans le fief tory de Wandsworth

Gregory Rutherford habite Wandsworth, un arrondissement du sud de Londres. Bien que conservateur de longue date et Brexiter convaincu, il ne votera pas Tories lors des élections locales de jeudi 5 mai. « On vit dans un des arrondissements les plus pollués de Londres, explique ce financier de 49 ans au comptoir de The Grapes, un pub local. Regardez le trafic sur ces axes, on peut sentir la pollution. Je vais donc voter pour les verts pour qu’ils plantent des arbres ou améliorent le trafic. » Cette voix risque de manquer aux conservateurs locaux : il ne manque que quatre sièges au Labour pour obtenir le pouvoir à l’échelle locale.