Enseignement: des milliers de grévistes, des milliards de déficit

Après Bruxelles le 10 février dernier, après Mons le 29 mars… les enseignants ont à nouveau rendez-vous… dans la rue ce jeudi 5 mai. Ils étaient 10.000 dans la capitale, 7.000 dans le chef-lieu du Hainaut… Combien à Liège ? Les syndicats espèrent 10.000 voire 12.000 personnes. Le comptage des manifestants en dira long sur ce mouvement qui vire, officiellement, au dialogue de sourds entre syndicats et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Officiellement car, en coulisses, les uns et les autres continuent à se parler.

La difficulté ici, c’est que le mouvement n’est pas cristallisé sur un conflit social particulier : on ne vire personne, on ne baisse pas les salaires, on n’augmente pas la taille des classes… Il l’est davantage sur une ambiance de travail dégradée, le sentiment de ne pas être reconnu, le ras-le-bol d’un système qui demande toujours plus à l’école, la fatigue généralisée après la crise covid, l’accumulation des réformes…