Murray et Djokovic, 5 ans pour se retrouver

Les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid vont vivre, ce jeudi, le 37e duel entre Andy Murray et Novak Djokovic. Un classique ? Cela fait pourtant plus de cinq que les deux cadors ne se sont plus affrontés !

Des retrouvailles entre Andy Murray et Novak Djokovic à Madrid, c’était loin d’être gagné d’avance.

D’abord, parce que l’Écossais de bientôt 35 ans avait d’abord renoncé à la saison sur terre battue, avant de retropédaler, et d’accepter la wild-card à la Caja Magica. Ensuite, parce qu’il n’avait plus aligné deux succès d’affilée depuis Sydney en janvier et qu’on n’attendait donc pas vraiment son retour en force sur l’ocre madrilène. Avec des succès sur Thiem (très loin de son meilleur niveau) et surtout sur Shapovalov, l’ex-nº1, désormais 78e à l’ATP, s’offre donc une affiche qu’il n’espérait pas si rapidement, ce jeudi. Un 37e duel contre Novak Djokovic qu’il n’a pourtant plus affronté depuis janvier 2017 à Doha (soit 5 ans, 3 mois et 29 jours, exactement), à l’époque où ont débuté ses problèmes physiques !