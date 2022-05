Etats-Unis: l’Arizona propose la chambre à gaz à un condamné à mort

Mardi, la Cour suprême de l’Arizona a fixé au 8 juin l’exécution de Frank Atwood, condamné en 1987 pour le meurtre d’une fillette de huit ans, et lui a donné quinze jours pour choisir entre l’injection létale ou l’inhalation de gaz mortels.

Selon son avocat, les autorités pénitentiaires envisagent d’utiliser du cyanure d’hydrogène, l’élément principal du Zyklon-B, tristement associé à l’Holocauste. Or la mère de Frank Atwood était juive et avait fui l’Autriche en 1939 pour échapper aux nazis, a précisé Me Joe Perkovich.