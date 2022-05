Un podium 100% brugeois, Sergio Gomez premier Mauve: voici les 10 joueurs les plus chers du championnat belge

Avec respectivement cinq et trois joueurs, le Club de Bruges et le Sporting d’Anderlecht sont les deux clubs les mieux représentés dans ce classement.

Voila un classement qui intéressera tous les suiveurs du championnat belge. Le CIES, l’Observatoire du football, a dévoilé son top 10 des joueurs de D1A ayant la plus grande valeur sur le marché des transferts.

Le Club de Bruges, double champion de Belgique en titre, y occupe les trois premières places. Sur la première marche du podium, on retrouve le Diable rouge Charles De Ketelaere, dont la valeur flirte avec les 40 millions d’euros. Derrière le jeune prodige, on retrouve Noa Lang (33,8 millions d’euros) et Andreas Skov Olsen (25,8 millions). Les Anderlechtois Sergio Gomez (21,7 millions) et Yari Verschaeren (21 millions) suivent le trio de tête 100 % Blauw en Zwart.