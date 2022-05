Cordon sanitaire: les partis francophones proches d’un accord

Le PS, le MR, Ecolo, Défi et les Engagés sont proches d’un accord pour réaffirmer le cordon sanitaire, y compris sur les plateaux flamands. Nous avons pu prendre connaissance du texte. Si l’accord intervient, le cordon politique sera réaffirmé, et ne s’appliquera pas au PTB.

Sauf revirement, toujours possible sur cette question très sensible, PS, MR, Ecolo, Défi et les Engagés sont en passe de renouveler leur « Charte de la démocratie par les partis se présentant aux élections dans l’espace francophone » et le code de bonne conduite qui en découle. Deux textes de compromis, dont nous avons pu prendre connaissance, sont intervenus mercredi soir entre responsables des services d’études. Et tous les présidents estimaient probable qu’ils puissent être approuvés ce jeudi midi, « à quelques détails près », nuançait l’un d’entre eux. L’objectif était de parvenir à un accord pour le 8 mai, jour de la commémoration de la victoire contre le nazisme et date anniversaire des 20 ans de la charte dans sa dernière version. Ce vœu devrait être exaucé.