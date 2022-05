Goffin défie Nadal à 16h!

David Goffin (60e) qualifié pour les huitièmes de finale d’un Masters 1000, c’est sa meilleure performance (outre son titre à Marrakech) depuis Monte-Carlo l’an dernier (quart). Surtout, en battant facilement (6-4, 6-2) le Néerlandais Botic Van De Zandschulp (31e), le Liégeois aligne déjà son 4e succès d’affilée à Madrid, prouvant qu’il a retrouvé la forme sur cette terre battue qui lui va si bien.

Et du jus, il lui en faudra pour défier Rafael Nadal, ce jeudi, sur le coup de 16h. Six semaines que le nº4 mondial n’avait plus goûté à la compétition, après avoir dû soigner une fracture de stress aux côtes, et c’est comme s’il ne s’était rien passé ! Pourtant opposé d’emblée à un Miomir Kecmanovic très en forme (cinq quarts de finale d’affilée et une dernière demi-finale à Munich en 2022), le Majorquin s’est rassuré pour son tout premier match sur terre battue de la saison. Il l’a emporté sur le score de 6-1, 7-6 et on dira que seule la pluie (obligeant la fermeture du toit) est venue le perturber légèrement.