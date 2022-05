Guerre en Ukraine: se passer du pétrole russe nécessitera de la modération

En 2021, 29 % du pétrole importé par la Belgique venaient de Russie. Cette quantité diminue depuis 2010. Pour autant, il ne sera pas simple de s’en passer comme le propose la Commission européenne. A court terme, le premier réflexe est de chercher d’autres sources d’approvisionnement. Le Moyen-Orient, la Norvège, l’Afrique… Pour évidente qu’elle soit, ce n’est pas la seule piste. On peut aussi chercher des alternatives au pétrole – qu’il soit russe ou pas. A moyen et plus long terme, des technologies et de matières premières connues permettraient de prendre le relais de l’or noir, tout en ayant un impact positif sur l’environnement. A très court terme cependant, la plupart des experts le disent : le moyen le plus rapide et le plus sûr de réduire notre dépendance est d’en réduire la consommation. En tout état de cause, il faut une stratégie… Et enclencher la transition au plus vite.