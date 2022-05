Visite d’Etat en Grèce: à chaque ministre sa manière d’accompagner le Roi

Ils étaient six aux côtés de Philippe, durant trois jours en Grèce. Un peu dans son ombre. Comment valorisent-ils leur présence dans un tel voyage centré sur le chef de l’Etat ? Chacun à sa mode…

En visite d’Etat, une certitude : le premier rôle est tenu par le couple royal. Tout est conçu autour du chef de l’Etat. N’est-ce pas lui qui permet les rendez-vous au plus haut niveau ? A ses côtés, pas des figurants, non, mais des acteurs cantonnés aux seconds rôles, fussent-ils ministres et habitués à l’avant-scène en Belgique.

En Grèce, de lundi à mercredi, ils étaient six. Cinq ministres-présidents et une vice-Première fédérale. Toujours un peu en retrait du Roi. Ainsi le veut le protocole. Chacun le sait, l’accepte et s’adapte. Valorisant à sa manière sa présence dans la délégation royale.