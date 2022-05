Le Heysel n’est pas encore prêt à ouvrir les grilles

Le lieu est marqué à vie. Comme le dit un vieil habitué de la gestion du stade Roi-Baudouin, « le Heysel ne parviendra jamais vraiment à enterrer ses 39 cadavres, et encore moins à en faire le deuil. »

Le drame du 29 mai 1985, qui s’est déroulé en prélude à une finale de la Ligue des champions entre la Juventus et Liverpool, a marqué au fer rouge toute une administration. Les responsables d’hier ne sont évidemment plus les décideurs d’aujourd’hui puisque près de quatre décennies ont passé. Mais le sujet de la sécurité reste extrêmement sensible lorsque l’on évoque la sécurité des lieux durant les événements qui s’y déroulent.