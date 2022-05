Sécurité dans les stades: un nouveau plan attendu en juin

À l’approche du 29 mai, une date anniversaire qui restera à jamais marquée d’infamie (pour paraphraser le discours historique de Franklin Roosevelt), tout incident dans un stade fait toujours tache. Dans plusieurs pays (dont la France et les Pays-Bas), les violences verbales (notamment à caractère raciste et/ou discriminatoire) et physiques entre supporters se sont multipliées après la fin du confinement. En Belgique, après une escalade qui a mené à un premier pic regrettable début décembre 2021 (une protestation anti-direction qui dégénère en envahissement de terrain et en provocations entre supporters, conduisant à l’arrêt définitif du match Standard – SC Charleroi ; match interrompu et jet de projectile d’un supporter du Beerschot vers le bloc visiteurs lors de Beerschot – Antwerp), la Pro League avait même décidé d’interdire la présence des supporters visiteurs avant un nouveau huis clos imposé par le rebond de la crise sanitaire.