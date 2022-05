Le Brussels Padel Open n’est plus qu’un souvenir pour les Belges

Il n’y a pas eu de miracle pour les Belges lors de la première journée du Brussels Padel Open. Le tournoi n’est déjà plus qu’un lointain souvenir pour nos compatriotes engagés dans le tableau final. Et, c’est plutôt logique : le niveau du padel belge n’atteint pas (encore) celui du padel espagnol ou argentin. Bénéficiaires d’une wild-card, les paires composées de Mestach-Dierckx, Witmeur-Azzola, Wyckaert-Gomez (Espagne) et Geens-Peeters ont connu la défaite dès les seizièmes de finale.

Ce jeudi, les 4 premières têtes de série du tournoi masculin entrent en lice pour disputer les huitièmes de finale, après avoir été exemptées du premier tour. Dès 10h, Sanyo et Tapia, victorieux à Reus et trois fois demi-finalistes cette saison, joueront sur le court central. Dans la foulée, le public belge découvrira les numéros 1 mondiaux, Galan et Lebron, les Argentins Tello et Chingotto mais aussi le charismatique Paquito Navarro et son partenaire Martin Du Nenno.