40% de l’uranium utilisé dans les centrales nucléaires belges est lié à la Russie

Nouvelle cargaison en vue ! Ce mois-ci, la société belge Synatom – chargée de l’approvisionnement en combustible des centrales nucléaires de Doel et Tihange – recevra un nouveau stock d’uranium. Un dernier stock, en fait. Car le contrat entre Synatom et le fournisseur Uranium One arrive à échéance. Après cela, les centrales belges disposeront de suffisamment de « carburant » pour tourner jusqu’en 2025, date initialement prévue de leur fermeture. Mais c’est l’origine de ce combustible qui interpelle. Cet uranium vient du Kazakhstan, et a donc été acheté à Uranium One, une filiale… de l’agence atomique russe Rosatom. Ce qu’a confirmé la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), en réponse à une question parlementaire du député Samuel Cogolati (Ecolo). « Il s’agira de la dernière livraison. Synatom ne dispose plus d’aucun contrat qui la lie avec Rosatom et ses filiales », ajoute la ministre.