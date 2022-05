L’incroyable doublé de Rodrygo qui permet au Real d’arracher la prolongation face à Manchester City (vidéos)

Dans les dernières secondes du temps réglementaire, Benzema remettait dans le rectangle un centre de Camavinga, Rodrygo était plus prompt que la défense anglaise et coupait la trajectoire pour rétablir l’égalité (90e, 1-1).

Une minute plus tard, Carvajal centrait dans le rectangle britannique et Rodrygo s’élevait plus haut que la défense des ’Skyblues’. Son coup de casque terminait au fond des filets d’Ederson, pantois sur sa ligne (90+1). Les protégés de Carlo Ancelotti renversaient la situation et revenaient à 5-5 sur l’ensemble des deux rencontres, poussant les deux équipes à la prolongation.