Le cordon sanitaire sauvé sur le fil

Le cordon sanitaire sauvé, et même mieux, bétonné et actualisé ? Si tout se passe comme prévu, les partis se présentant aux élections dans l’espace francophone, soit PS, MR, Ecolo, Défi et les Engagé.e.s – à l’exception notable du PTB – s’apprêtent à renouveler une charte dont le but réaffirmé est de protéger la démocratie « des idées et actes posés par des mouvements ou partis qui défendent des positions » qui en violent les principes fondamentaux.