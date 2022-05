Kim Gevaert: «Il est important que les femmes assurent un rôle d’exemple»

Ce mercredi, c’était la grande première de Kim Gevaert en tant que nouvelle directrice du Mémorial Van Damme, dont la 46e édition aura lieu le 2 septembre. Une conférence de presse inaugurale après son accession à la tête du plus important meeting d’athlétisme du pays survenue fin décembre dernier suite à la nomination de son désormais prédécesseur Cédric Van Branteghem comme CEO du Comité olympique et interfédéral belge. Une bonne occasion de prendre le pouls de l’ex-sprinteuse, âgée aujourd’hui de 43 ans, championne olympique 2008 sur 4 x 100 m et toujours détentrice des records de Belgique du 100 et du 200 m, sur ses nouvelles aspirations.

Vous vous habituez à votre nouveau titre ?