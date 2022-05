«Le point du siècle» au Brussels Padel Open (vidéo)

Ce mercredi, Franco Stupaczuk et Pablo Lima disputaient leur premier match ensemble sur le circuit du World Padel Tour. Autant dire que leurs premiers pas au Brussels Padel Open étaient suivis de près par les observateurs. Après un premier set concédé sur le score de 7-5 et au cours duquel les deux joueurs étaient en quête de repères, ils ont largement repris la main en s’imposant 6-1 6-2 contre les jeunes Espagnols Ivan Ramirez et Alejandro Arroyo (20 ans). Un échange a marqué les esprits, jusqu’à être surnommé « le point du siècle » sur les réseaux sociaux du World Padel Tour après deux reprises de la balle de « Stupa » en dehors du terrain. En quelques heures, il avait été vu plus de 100.000 fois… On vous laisse admirer.

En huitième de finale, ce jeudi, Stupaczuk et Lima affronteront Agustin Gutiérrez et Juan Martin Diaz sur le court central en 2e rotation de la session du soir, qui débutera à 17h par le match entre Javier Garrido Gomez et Lucas Campagnolo face à Arturo Coello et Fernando Belasteguin. Ces derniers ont remporté le tournoi de Miami en début de saison avant d’être éliminés à trois reprises au stade des demi-finales.