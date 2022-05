Les Etats-Unis auraient aidé l’Ukraine à tuer des généraux russes

Les Ukrainiens ont revendiqué à plusieurs reprises avoir tué des généraux russes sur le terrain, depuis le début de l’invasion de l’Ukraine le 24 février. Début mars, la municipalité de la ville de Novorosiisk, dans le sud de la Russie, avait par exemple confirmé que le général Andreï Soukhovetski, commandant adjoint de la 41e armée, était mort «en héros» en Ukraine.

À lire aussi Guerre en Ukraine: le Phoenix Ghost, le drone tueur offert par Joe Biden aux Ukrainiens

L’assistance américaine à l’Ukraine en terme de renseignement, dont Washington ne fait pas étalage, s’ajoute à des milliards de dollars d’équipement militaire livrés — de manière plus transparente — à l’armée de Kiev dont des armes anti-char, des munitions et, plus récemment, des pièces d’artillerie lourde, des hélicoptères et des drones. «Nous voulons voir la Russie affaiblie à un degré tel qu’elle ne puisse pas faire le même genre de choses que l’invasion de l’Ukraine» avait déclaré lundi 25 avril le chef du Pentagone Lloyd Austin.