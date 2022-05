Ligue des Champions: le Real Madrid encensé, les médias anglais se lâchent sur Manchester City

Hier soir, le Real Madrid s’est offert le scalp de Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions. Et forcément, que l’on soit d’un côté ou de l’autre de la Manche, les Unes et les avis divergent.

En France, où se disputera la finale, L’Equipe a titré : « SurREAListe ». Le quotidien sportif a ajouté : « mené à la 90e minute, le Real Madrid a réussi un impensable et nouveau retournement de situation ». De son côté, La Gazzetta dello Sport a aussi été bluffée par les Merengues : « Irreal Madrid », écrit le média italien après une soirée irréelle à l’issue de laquelle Carlo Ancelotti va vivre sa cinquième finale en tant que coach. « Véritable merveille ! Rodrygo et Benzema tirent sur Pep », assure Bild. La publication allemande s’est aussi permis de tailler les Citizens au passage : « City pensait déjà être en finale. » Dur mais ô combien réaliste !

Décidément, le Real Madrid a fait de la remontada une spécialité cette saison ! Éliminés après l’ouverture du score de Riyad Mahrez, les Madrilènes se sont finalement qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions grâce à un doublé de Rodrygo et un but sur penalty de Karim Benzema lors des prolongations (3-1). Une nouvelle folle remontada donc, après celles face au PSG en huitièmes de finale et à Chelsea en quarts, qui n’a pas laissé les quotidiens sportifs européens de marbre.

Les médias espagnols euphoriques

En Espagne, c’est surtout le Real Madrid qui fait la Une. El Mundo parle d’une « leçon épique ». En Catalogne, Mundo Deportivo dresse la liste des victimes des Merengues. « PSG, Chelsea, City ». De son côté, Sport a titré : « Incroyable » avant d’ajouter : « une fois de plus, le Real Madrid remonte de manière surprenante alors qu’il était KO ». Dans la capitale, l’exploit du Real Madrid fait aussi couler de l’encre. « D’un autre monde », titre AS qui évoque une « autre nuit surnaturelle ».

Marca va, lui, encore plus loin et titre : « que dieu descende et s’explique ». Encore sous le choc, le média espagnol ajoute : « Madrid, en finale de Ligue des Champions avec un nouveau miracle à Bernabéu (…) La nuit la plus grande de l’histoire de Santiago Bernabéu (…) Si le PSG était déjà inexplicable, si Chelsea était déjà incroyable, la nuit dernière à Chamartín est, tout simplement, la meilleure nuit d’un stade qui les a vus de toutes les couleurs. Et c’est beaucoup à dire. »

City prend cher en Angleterre

Outre-Manche, les réactions sont, c’est peu de le dire, très brutales. Dans le Daily Mail, on pouvait notamment lire : « chaque tentative de gagner la Ligue des Champions de Manchester City a été calamiteuse. C’est de pire en pire pour un club qui veut se considérer comme un club d’élite en Europe. Six fois, l’équipe la plus régulière et brillante de Premier League a tenté de gagner cette compétition avec Guardiola. Six fois, elle a échoué, chaque tentative étant plus calamiteuse que l’autre ».

« Typique de Manchester City », titre le Manchester Evening News, le quotidien local, avec d’autres lignes assez tranchantes : « le vrai City n’est jamais mort. Il s’est juste transformé en un phénomène de foire européen. La capacité des Blues à arracher une défaite des mains de la victoire n’a jamais été aussi flagrante ni douloureuse que ce soir ». Le Mirror lui évoque « la défaite la plus humiliante de Pep Guardiola avec Manchester City ».