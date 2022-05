Inde: un policier accusé du viol d’une adolescente de 13 ans qui portait plainte pour viol collectif Il a été arrêté et 29 fonctionnaires présents ce jour là ont été mis à pied.

Belga

Par la rédaction Publié le 5/05/2022 à 10:14 Temps de lecture: 2 min

Un commissaire de police a été arrêté en Inde, accusé du viol d’une adolescente de 13 ans qui s’était rendue dans son commissariat pour porter plainte après avoir été victime d’un viol collectif présumé, selon des responsables de la police mercredi soir.

Les autorités policières de l’État d’Uttar Pradesh (UP, Nord) ont déclaré à la presse locale qu’un commissaire avait été arrêté et que vingt-neuf fonctionnaires, présents dans le commissariat au moment de l’agression sexuelle présumée, avaient été suspendus de leurs fonctions.

Quatre autres personnes ainsi que la tante de la victime présumée ont également été arrêtées, a ajouté la police.

La petite fille appartient à la communauté dalit, appelée autrefois « les intouchables » et qui reste marginalisée et violentée par les castes supérieures, se heurtant le plus souvent à l’indifférence de la police.

Indignation

Selon le père de l’enfant cité par la presse, elle avait été violée pendant plusieurs jours par quatre hommes le mois dernier.

Quand elle a décidé d’aller enfin porter plainte la semaine dernière, le chef du commissariat de police à son tour l’a violée, a raconté à la presse Childline, organisation non gouvernementale dédiée à la protection de l’enfance qui accompagne et conseille la jeune victime présumée.

Ce nouvel incident a suscité indignation et colère sur les réseaux sociaux. « Si les commissariats de police ne sont pas sûrs pour les femmes, alors où iront-elles se plaindre ? », a interrogé sur Twitter Priyanka Gandhi Vadra, éminente membre du Congrès, parti d’opposition, « le gouvernement de l’UP a-t-il sérieusement pensé à augmenter le déploiement de femmes dans les commissariats, afin de les rendre sûrs pour les femmes ? ».