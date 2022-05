France: François Hollande rejette l’accord entre le Parti socialiste et la France insoumise

La France insoumise et le Parti socialiste ont annoncé mercredi avoir conclu leur accord pour les législatives après être tombé d’accord sur la stratégie, le programme et les circonscriptions. Un texte qui sera soumis à l’approbation interne des socialistes jeudi.

François Hollande devrait s’exprimer plus en détail en « début de semaine prochaine », ont laissé entendre ses proches. La semaine passée, l’ancien président de la France avait déjà eu l’occasion de faire part de sa désapprobation face à cet accord. Il reproche notamment l’abandon de l’identité PS, un manque de crédibilité dans le programme et l’effacement des candidats socialistes dans plusieurs centaines de circonscriptions.

D’autres ténors socialistes ont également partagé leur rejet de cette alliance. Parmi eux, Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l’Intérieur et proche de François Hollande, qui s’est exprimé sur Facebook. « Refonder n’est pas se renier. C’est garder le cap, celui d’une gauche politique, sociale et écologique et sincère. Il appartient aux socialistes, encore et toujours, de reconstruire cette force qui doit redevenir le pilier de l’alternance à laquelle nos électeurs aspirent et que mérite notre pays. »