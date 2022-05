Ligue des Champions: la séquence culte d’un supporter qui quittait le stade en pleine remontada (vidéo)

Un supporter et sa fille ont vécu depuis l’extérieur du Bernabeu le second but de Rodrygo, synonyme de prolongation inespérée pour les Merengue.

Cette saison, et bien plus que les autres, il ne faut pas enterrer les hommes d’Ancelotti lors des rencontres de Ligue des Champions. Et ce fan en a fait l’expérience. Un peu trop pressé, surtout contraint par ses obligations de bon père de famille, il a dû se résoudre à quitter avant la fin du temps réglementaire le Santiago-Bernabeu, mercredi.

On jouait alors la 92e minute de ce match qui était en train de tourner dans l’irréel. Puisque les Madrilènes, menés de deux buts sur l’ensemble des deux matches à la 90e minute, venaient déjà de réduire l’écart à un petit but grâce à Rodrygo. Et au moment où le père de famille était interrogé, assurant qu’une « Remontada » était toujours possible, Rodrygo ajoutait un second but, permettant au Real Madrid d’arracher une prolongation quasi inespérée.