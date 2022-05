Voici pourquoi Karim Benzema va gagner le Ballon d’Or

Même si Lionel Messi (7 Ballons d’Or) et Cristiano Ronaldo (5 Ballons d’Or) sont encore présents, ils n’entrent plus vraiment en ligne de compte. Avec le PSG et Manchester United, les deux stars n’ont pas réalisé une saison digne de leur talent.

En 43 matches disputés cette saison sous la vareuse du Real Madrid, l’attaquant français a inscrit 43 buts et délivré pas moins de 12 passes décisives. Rien qu’en ligue des Champions, son compteur affiche 15 buts. Et pas n’importe lesquels : triplé face à Chelsea et le PSG, trois buts contre Manchester City…

En conclusion, Karim Benzema Ballon d’Or semble acquis, quoique… et même si ce critère n’est pas censé intervenir dans le choix, il existe un point d’interrogation concernant l’impact sur le plan sportif que pourrait avoir le verdict dans le procès de la « sextape » pour le buteur des Bleus et des Merengues. En novembre dernier, il avait été condamné à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amendes. Et ce, pour complicité de tentative de chantage contre son ancien coéquipier chez les Bleus, Mathieu Valbuena. Benzema est allé en appel et celui-ci sera jugé les 30 juin et 1er juillet prochains par le tribunal correctionnel de Versailles.