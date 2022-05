Tour d’Italie: la Belgique 3e nation la plus représentée avec 14 coureurs au départ

Parmi les 14 belges présents au Giro figurent Mauri Vansevenant (Quick Step-Alpha Vinyl) et les deux coureurs de Lotto Soudal Harm Vanhoucke et Thomas De Gendt, sur qui reposent les meilleures chances belges de victoire.

Avec 14 coureurs au départ, la Belgique sera la troisième nation la plus représentée lors de la 105e édition du Tour d’Italie qui débute vendredi à Budapest en Hongrie. Seuls l’Italie (45 coureurs) et les Pays-Bas (17) font mieux.

En l’absence de Tim Merlier (Alpecin-Fenix), vainqueur d’étape en 2021 et forfait à cause d’une blessure au coude, Edward Theuns (Trek-Segafredo) se présente comme le Belge le plus rapide pour les sprints massifs.

Lawrence Naesen (AG2R Citroën), Dries De Bondt et Senne Leysen (Alpecin-Fenix), Aimé De Gendt et Loic Vliegen (Intermarché-Wanty Gobert), Jenthe Biermans (Israel-Premier Tech), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Pieter Serry et Bert Van Lerberghe (Quick Step-Alpha Vinyl) et Otto Vergaerde (Trek-Segafredo) sont les autres Belges au départ.