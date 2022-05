Scottie Pippen: «Avec Michael Jordan, nous étions de simples collègues de travail»

Six titres de champion NBA, sept fois All Star, membre de la Dream Team 1992… Scottie Pippen est une authentique légende du basket américain. Passé par Chicago (1987-1998), où il a écrit les plus belles lignes de son histoire aux côtés d’un certain Michael Jordan, puis par Houston (1999-2000) et Portland (2000-2003), avant une dernière pige chez les Bulls afin de boucler la boucle (2003-2004), le natif de la petite ville de Hamburg (Arkansas) n’a pas grandi avec une cuillère en argent dans la bouche, tant s’en faut.