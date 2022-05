Ligue des champions: le secret du nouvel exploit du Real Madrid

Le Paris Saint-Germain, Chelsea et, donc, Manchester City. Trois exploits du Real « magique » qui ont retourné le football continental, qui ont fait le tour de la planète. Plus qu’un temple du sport, le stade Santiago Bernabeu est un lieu où l’irréel devient possible, où toute forme de rationalité perd de sa substance, où les « Blancos » sont transcendés par l’atmosphère créée par les socios.

Pour se hisser en finale de la Ligue des champions et rejoindre Liverpool, la Casa Blanca a encore eu besoin d’un miracle (4-3, 3-1). Et, comme souvent ces derniers temps, Carlo Ancelotti a flairé les(s) bon(s) coup(s). Ce mercredi, le « Mister » a eu amplement raison de faire monter Rodrygo et Camavinga. Si le premier a complètement réanimé son équipe grâce à son doublé, le second a apporté du sang frais au sein d’un entrejeu qui en avait bien besoin.