Le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions sans Courtois? Non!

Le gardien avec le plus d’arrêts en Ligue des Champions

Face à son ancien club Chelsea en quart de finale, Courtois a été égal à lui-même. Auteur de plusieurs arrêts déterminants, il détourne une frappe exceptionnelle de César Azpilicueta lors de la manche aller. Avec deux nouveaux matchs spectaculaires face à City, c’est le gardien qui a réalisé le plus d’arrêts cette saison en Ligue des Champions avec 52 parades, devant Rulli et Vlachodimos, avec respectivement 41 et 38 arrêts. Dans la forme de sa vie, il est certainement l’un des joueurs les plus importants du Real Madrid, si ce n’est le plus important avec Karim Benzema. Ces dernières semaines, l’attaquant français a souvent reçu, et à juste titre, les louanges de la presse mondiale, le citant régulièrement comme le meilleur joueur du monde, et futur vainqueur du Ballon d’Or. Si l’implication du numéro 9 dans cette phase éliminatoire n’est pas à remettre en cause, il est juste de signaler que sans Courtois, Benzema n’aurait pas pu réaliser tous ses exploits, synonyme de voie royale pour la plus grande distinction individuelle de ce sport. Souvent boycotter par la FIFA et France Football, les fédérations oseront-elles une nouvelle fois exclure notre compatriote de leurs différentes récompenses. En attendant les cérémonies, les deux joueurs peuvent être fiers d’avoir porté le Real Madrid, et rêve désormais de gagner la quatorzième Ligue des Champions du club espagnol.