Parcours, favoris, règlement: voici tout ce qu’il faut savoir sur le Tour d’Italie 2022

La 105e édition du Tour d’Italie s’élance ce vendredi 6 mai de Budapest pour un périple de 21 étapes et 3.445 kilomètres vers Vérone, théâtre du couronnement le 29 mai. En l’absence du tenant du titre, Egan Bernal, le maillot rose et le « Trofeo Senza Fine » possèdent un grand nombre de prétendants. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), vainqueur en 2019, emmène le groupe des favoris qui comprend notamment un autre ancien vainqueur (2017), Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), Simon Yates (BikeExchange-Jayco) et Joao Almeida (UAE Team Emirates) avec Romain Bardet (DSM), Guillaume Martin (Cofidis), Miguel Angel Lopez (Astana-Qazaqstan) ou encore le duo de Bahrain-Victorious Pello Bilbao-Mikel Landa et le trio de Bora-hansgrohe Wilco Kelderman-Jai Hindley-Emanuel Buchmann dans la peau des outsiders. Sachant que le Giro est de nature imprévisible et réserve régulièrement des surprises.

Le parcours

Deux contre-la-montre individuels (2e et 21e étapes). Six arrivées au sommet ou en côte (1re, 4e, 9e, 15e, 19e et 20e étapes). Trois journées de repos (9, 16 et 23 mai). Voici les étapes (le nombre d’étoiles, de 1 à 5, indique le degré croissant de difficultés établi par les organisateurs)...

6 mai : 1re étape Budapest – Visegrad, 195 km **

7 mai : 2e étape Budapest – Budapest, 9,2 km (contre-la-montre individuel) ***

8 mai : 3e étape Kaposvar – Balatonfüred, 201 km *

9 mai : repos à Avola

10 mai : 4e étape Avola – Etna, 172 km ****

11 mai : 5e étape Catane – Messine, 174 km **

12 mai : 6e étape Palmi – Scalea, 192 km **

13 mai : 7e étape Diamante – Potenza, 196 km ****

14 mai : 8e étape Naples – Naples, 153 km **

15 mai : 9e étape Isernia – Blockhaus, 191 km *****

16 mai : repos à Pescara

17 mai : 10e étape Pescara – Jesi, 196 km ***

18 mai : 11e étape Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia, 203 km *

19 mai : 12e étape Parme – Gênes, 204 km ***

20 mai : 13e étape Sanremo – Cuneo, 150 km **

21 mai : 14e étape Santena – Turin, 147 km ****

22 mai : 15e étape Rivarolo Canavese – Cogne, 177 km ****

23 mai : repos à Salo

24 mai : 16e étape Salo – Aprica, 202 km *****

25 mai : 17e étape Ponte di Legno – Lavarone, 168 km ****

26 mai : 18e étape Borgo Valsugana – Trévise, 152 km *

27 mai : 19e étape Marano Lagunare – Sanctuaire de Castelmonte, 178 km ****

28 mai : 20e étape Belluno – Marmolada (Passo Fedaia), 168 km *****

29 mai : 21e étape Vérone – Vérone, 17,4 km (contre-la-montre individuel) ***

Les 22 équipes au départ

AG2R Citroën, Astana, Bahrein, BikeExchange, Bora, Cofidis, DSM, EF Education, Groupama-FDJ, INEOS-Grenadiers, Intermarché-Wanty-Gobert, Israël PT, Jumbo-Visma, Lotto Soudal, Movistar, Quick-Step Alpha Vinyl, Trek-Segafredo et UAE Emirates (1re division), Alpecin-Fenix, Bardiani-CSF, Drone Hopper et Eolo-Kometa (2e division).

Le règlement

Quatre maillots distinctifs : rose (classement général), cyclamen (points), azur (montagne) et blanc (jeune).

Bonifications : 10, 6 et 4 secondes aux trois premiers de chaque étape en ligne. 3, 2 et 1 sec aux trois premiers du sprint intermédiaire.

Prix : 115.668 euros pour le vainqueur final. Montant total des prix : 1.498.910 euros.

Le palmarès

104 éditions : 69 victoires pour l’Italie, 7 pour la Belgique, 6 pour la France, 4 pour l’Espagne, 3 pour la Russie et la Suisse, 2 pour la Colombie, la Grande-Bretagne et le Luxembourg, 1 pour le Canada, l’Équateur, les États-Unis, l’Irlande, les Pays-Bas et la Suède.

Record de victoires : 5 pour Alfredo Binda (Ita) entre 1925 et 1933, Fausto Coppi (Ita) entre 1940 et 1953, Eddy Merckx (Bel) entre 1968 et 1974.

Les dix derniers vainqueurs

2012 : Ryder Hesjedal (Can)

2013 : Vincenzo Nibali (Ita)

2014 : Nairo Quintana (Col)

2015 : Alberto Contador (Esp)

2016 : Vincenzo Nibali (Ita)

2017 : Tom Dumoulin (P-B)

2018 : Chris Froome (G-B)

2019 : Richard Carapaz (Equ)

2020 : Tao Geoghegan Hart (G-B)