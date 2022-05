Ligue des Champions: six ans, six échecs pour Manchester City et Pep Guardiola

Et c’est un crève-coeur aussi pour les propriétaires émiratis de City, arrivés en 2008 : malgré cinq (et peut-être bientôt six) titres de champion d’Angleterre, deux Coupes d’Angleterre et six Coupes de la Ligue glanés depuis le rachat du club, le sacre continental les fuit encore.

2016 : avant Pep, le Real, déjà…

La saison avant l’arrivée de Guardiola, City avait déjà réussi une incursion dans l’élite européenne en atteignant la demi-finale de la Ligue des champions en 2016, butant sur le Real Madrid de Zinédine Zidane.

Lors de deux matches ternes, les Madrilènes n’avaient dû leur qualification (0-0, 1-0) qu’à un but contre son camp de Fernando (20e) lors du retour à l’Etihad.

2017 : City butte sur le Rocher

Pour sa première saison en Angleterre, Pep échoue en huitième face à Monaco où se révèle un certain Kylian Mbappé. Un match aller fou, à l’Etihad, se termine sur un score de 5-3 plus ouvert qu’il n’y paraît.

Au retour, Benjamin Mendy tape dans l’oeil de City en donnant deux passes décisives en première période et si un but de Leroy Sané remet City devant (71e), six minutes plus tard, une tête de Tiémoué Bakayoko donne la qualification aux Monégasques, à la faveur des buts à l’extérieur (3-5, 3-1).

2018 : la furia des Reds

Arrivé cette fois en quart, c’est un duel 100 % anglais face à la force montante, Liverpool, qui attend City.

Pep dit et répète à qui veut l’entendre à quel point il craint la triplette d’attaque des Reds. Une peur justifiée : Liverpool survole l’aller (3-0) et gagne aussi au retour (2-1), 4 des 5 buts étant signés Mohamed Salah (deux fois), Sadio Mané et Roberto Firmino.

2019 : Ô VAR, ô désespoir

Nouveau quart de finale, nouveau duel anglais, nouvelle désillusion, face à Tottenham. A l’aller (défaite 0-1), Kevin de Bruyne et Leroy Sané restent sur le banc jusqu’à la 89e minute, Sergio Agüero rate un pénalty, Harry Kane se blesse, mais Ederson laisse filer sous son ventre une frappe de Son Heung-min.

Match beaucoup plus ouvert au retour avec un score de 2-2 au bout de 11 minutes de jeu. City parvient à se hisser à 4-2, qualification virtuelle en main, quand la VAR s’en mêle.

Elle valide un but de la hanche de Fernando Llorente (4-3, 73e) avant de refuser, dans le temps additionnel, le but de la qualification à Raheem Sterling pour un hors-jeu d’Agüero, le passeur décisif, sous les yeux exorbités d’un Guardiola incrédule.

2020 : Lyon surprend Pep

Dans une édition chamboulée par le Covid-19, en quart de finale, Guardiola a l’idée saugrenue de copier le 3-5-2 des Lyonnais et se fait prendre deux fois en contre avant que Sterling ne rate une énorme occasion à 5 minutes de la fin.

Moins de 60 secondes plus tard, Moussa Dembélé règle définitivement l’affaire (3-1) et qualifie Lyon.

2021 : Coup de Blues pour City

Cette fois, Guardiola avait tout bien fait en restant fidèle à sa ligne et atteint face à Chelsea sa première finale depuis 2011.

Mais contre toute attente, il décide de se passer de milieu récupérateur pour ce match…

Dans une rencontre très fermée, Chelsea trouve la faille avant la pause par Kaï Havertz, en contre (1-0, 42e) et City perd de Bruyne à l’heure de jeu, durement blessé au visage.

2022 : Renversés à Madrid

Jusqu’à la 90e minute de la demi-finale match retour face au Real, City pense tenir sa place en finale grâce à un match aller spectaculaire mais gagné (4-3), et à une manche retour bien embarquée (1-0 après 89 minutes).