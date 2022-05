Dadvan Yousuf, le réfugié irakien devenu millionnaire, a des ennuis

Son histoire avait fait le tour des médias il y a un an, en Suisse et même à l’étranger. Dadvan Yousuf, âgé aujourd’hui de 22 ans, raconte être devenu millionnaire après avoir acheté des bitcoins à l’âge de 11 ans. Dix ans plus tard, il aurait ainsi amassé une fortune considérable.

Des réserves se font néanmoins entendre ces derniers mois sur la success story de l’investisseur. En Suisse, la Finma, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, a annoncé début avril avoir ouvert une enquête sur Dohrnii, la fondation de Davdan Yousuf.