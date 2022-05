Guerre des Fédés: avantage AFT!

La scission est définitivement actée entre l’Association Francophone de Padel (AFP) et l’AFT Padel. Cette dernière obtient même une reconnaissance sans doute définitive de la part du monde sportif et politique. Il est temps que les choses soient claires.

En une première soirée qui a d’emblée réuni 5.000 fans sur le superbe site de Tour & Taxis, le Circus Brussels Padel Open a démontré l’incroyable effervescence autour d’un sport qui est parti de zéro, en Belgique, en 2016, et dont la croissance est exponentielle. On parle désormais de 165.000 pratiquants (140.000 en Flandre pour 1.800 terrains et 25.000 en Wallonie-Bruxelles pour 215 terrains) !

Un marché en pleine croissance qui suscite bien des convoitises et, comme au niveau international (lire nos éditions de ce jeudi), la Belgique connaît aussi ses problèmes de reconnaissance. La multiplication des fédérations qui veulent s’approprier ce sport prouve, de facto, qu’il est très attrayant, mais complique sérieusement la compréhension populaire. Il ne faudrait pas qu’on en arrive au phénomène de la boxe qui a perdu sa crédibilité en multipliant les ceintures en tout genre.