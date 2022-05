Coronavirus: le certificat européen devrait être prolongé jusque juin 2023 Le Parlement européen devrait entamer des négociations avec le Conseil pour acter la prolongation du certificat covid numérique.

Le Parlement européen s’est prononcé jeudi en faveur d’une prolongation du certificat covid numérique de l’UE pour une année supplémentaire, jusqu’en juin 2023, afin de garantir le droit à la libre circulation des citoyens de l’UE quelle que soit l’évolution de la pandémie. La plénière a approuvé le lancement de négociations avec les Etats membres (Conseil) par 432 voix pour, 130 contre et 23 abstentions (pour ce qui concerne les citoyens de l’UE), et par 441 voix pour, 132 contre et 20 abstentions (citoyens de pays tiers).

La Commission avait proposé cette prolongation à la mi-mars et le Conseil a déjà dit oui. Parlement et Conseil doivent s’entendre sur quelques modifications, qui doivent permettre aux Etats membres de délivrer des certificats basés sur de nouveaux types de tests de dépistage antigéniques. À lire aussi Avec le covid, la science a fait sa révolution Les eurodéputés veulent aussi que les Etats membres n’imposent pas de restrictions supplémentaires à la libre circulation des citoyens détenteurs d’un certificat Covid numérique de l’UE, sauf en cas d’absolue nécessité, selon un communiqué de l’institution. Si des restrictions sont nécessaires, elles devraient être limitées, proportionnées et fondées sur les avis scientifiques les plus récents du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et du comité de sécurité sanitaire (CSS).