Virginie Despentes, Béatrice Dalle et Casey: un féminisme couillu !

Je veux une gouine comme présidente et un premier ministre qui soit une tapette et qui n’ait pas la sécu. Je veux une présidente qui a avorté à 16 ans. Une présidente qui vit sans la clim, qui a déjà fait la queue à Pôle Emploi, qui a déjà été harcelée sexuellement, qui a été tabassée à cause de son homosexualité. Je veux qu’elle soit noire, qu’elle soit trans, qu’elle soit toxico et désintoxiquée ! » Dixit l’artiste new-yorkaise Zoe Leonard, citée – mitraillée devrait-on dire – dans l’explosif et libérateur Viril , découvert mardi dans la salle archibondée du 140 à Bruxelles, avant que le spectacle ne fasse escale dans le focus Guerrières à Mons (lire-ci-contre).