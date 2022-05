«Spot», le robot chien, n’est pas encore mûr pour devenir agent de sécurité sur le sol belge

Outre le fait qu’il attire les meilleurs joueurs de tennis du monde, le tournoi ATP1000 de Madrid est aussi réputé pour son goût de l’innovation. De plus ou moins bon goût selon les années. Voici quelques années, les ramasseurs de balles avaient été remplacés par des mannequins. Une initiative qui n’avait pas manqué de provoquer une levée de boucliers. Plus récemment, contraints de jouer sur de la terre battue de couleur bleue, les joueurs n’avaient pas caché leur désapprobation. Cette semaine, c’est un agent de sécurité un peu particulier qui a fait parler de lui. Baptisé Yellow à cause de sa couleur jaune, l’agent est un robot chien créé par la société américaine Boston Dynamics qui l’a, elle, baptisé Spot. Censée contribuer au renforcement de la sécurité des 300.000 spectateurs du tournoi, l’entrée en lice de Yellow – intégré au sein du dispositif de la société de gardiennage Proségur – s’est soldée par un flop magistral.