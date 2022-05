Martinez aurait finalement opté pour le bord de mer: voici l’hôtel des Diables rouges pendant la Coupe du monde au Qatar

À plus de six mois du début de la Coupe du monde, les Diables rouges n’ont pas encore l’esprit tourné vers le Qatar. Pourtant, en interne, les préparations ont débuté pour vivre plusieurs semaines sur place dans le meilleur environnement possible. Alors que le Banyan Tree Hotel, situé à Doha, semblait tenir la corde pour devenir le QG de l’équipe nationale belge pendant le tournoi, Roberto Martinez se serait finalement tourné vers l’ Hilton Salwa Beach Resort , dans la station balnéaire d’Abu Samra. C’est en effet ce qu’annonce Het Laatste Nieuws qui précise, par ailleurs, que « ce n’est pas encore signé ».

Bien que le premier choix du sélectionneur espagnol semblait se porter vers l’établissement de la capitale qatarie, le désistement du Portugal pour l’Hilton Salwa Beach Resort l’aurait fait changé d’avis. Même si cette nouvelle option est situé à une plus lointaine distance de Doha (environ 90 kilomètres) et que les Diables rouges passeront sans doute davantage de temps dans le bus, cet hôtel luxueux leur offrirait davantage de calme, de quiétude, pour travailler et se relaxer. Le batiment se situe au bord du Golfe persique avec beaucoup moins d’agitation autour de l’hôtel qu’à Doha. En cas de temps libre, les joueurs pourraient ainsi profiter du spa, d’une plage de sable ou du parcours de golf situé à proximité. Un cadre parfait pour se ressourcer et récupérer entre les différents rendez-vous ? On l’espère. Autre différence : les Diables rouges ne disposeraient, cette fois, pas de la totalité de l’établissement, mais plutôt d’une aile.