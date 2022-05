Coronavirus: un certificat européen pour l’été, au cas où

Pour éviter de tomber dans un vide juridique en pleine ixième vague, ou de contraindre les Européen(ne)s à se procurer la version italienne, slovène ou suédoise avant de partir dans ces contrées, la Commission européenne a proposé de prolonger d’un an le certificat covid européen. Reconnu par tous les Etats membres mais aussi par 37 autres pays (la Colombie et la Malaisie sont les dernières en date à avoir rejoint le système), il facilite le passage des frontières. Mais il ne suffit pas toujours : au sein de l’Union européenne, certains gouvernements imposaient, jusqu’il y a peu, des mesures complémentaires (par exemple un test PCR négatif même en cas de schéma de vaccination complet, avec dose booster en prime).

Un élément que déplore le Parlement européen qui, tout en approuvant la proposition de la Commission, suggère quelques modifications. Ainsi les députés « soulignent-ils » que les restrictions éventuelles (qui relèvent de la compétence des Etats membres) « devraient être limitées, proportionnées et fondées sur les avis scientifiques les plus récents ». Autre demande parlementaire : prévoir une évaluation du dispositif au terme de six mois et l’abroger dès que la situation épidémiologique le permet. Prochaine étape : la négociation avec le Conseil des ministres de l’UE, sans trop tarder, pour que le texte puisse entrer en vigueur le 30 juin.