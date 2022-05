Indépendance énergétique: un nouveau gazoduc relie les pays baltes au réseau européen

Le gazoduc inauguré jeudi permettra à la Pologne et aux pays baltes d’intégrer les marchés gaziers de l’Union européenne et de réduire ainsi leur dépendance au gaz russe.

La Pologne et les pays baltes ont inauguré jeudi un nouveau gazoduc destiné à intégrer des marchés gaziers dans cette région du nord-est de l’Union européenne et réduire ainsi la dépendance du gaz russe, dans le contexte de l’invasion russe en Ukraine.

Le gazoduc GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania, ndlr) long de 508 km, dont 165 km en Lituanie et 343 km en Pologne, pourra transporter à terme, dans les deux directions, environ deux milliards mètres cube de gaz et, grâce aux réseaux gaziers existants, relier aussi la Lettonie, l’Estonie et la Finlande.