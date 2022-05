Enseignement: le gouvernement propose de reporter l’évaluation des enseignants à 2024

Après Bruxelles et Mons, dix mille enseignants et membres du personnel ont battu le pavé dans les rues de Liège ce jeudi. A coup de sifflets, pétards et cornes de brume, ils sont venus manifester leur mécontentement et réclamer des changements en termes de politique scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. En front commun, les syndicats n’ont pas modifié leur cahier de revendications pour cette troisième manifestation de l’année. Cinq motifs de mécontentement se faisaient face : le décret sur l’évaluation des enseignants, la taille des classes, la lourdeur administrative, le salaire des profs et celui du personnel administratif et ouvrier.