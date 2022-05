Le top mondial répond présent au Brussels Padel Open

Alejandro Galan et Juan Lebron, les numéros 1 mondiaux qui restent sur un titre à Alicante après avoir disputé deux autres finales sur le circuit du World Padel Tour en 2022, ont décroché leur place en quart de finale en s’imposant en 3 sets au cours d’un match dont ils n’ont pas toujours eu la maitrise face à des adversaires surchauffés. De leur côté, Sanyo et Tapia, victorieux à Miami et trois fois-demi-finalistes depuis le début de la saison, ont connu une mise en jambes hasardeuse avant de reprendre le contrôle de la partie et d’émerger en 3 sets. Les Argentins Chingotto et Tello, qui espèrent atteindre une première finale cette année, ont, eux, largement dominé les échanges, infligeant un 6-0 6-1 à leurs opposants espagnols en moins d'une heure.

Ce vendredi, le niveau devrait encore monter d’un cran avec des quarts de finale qui verront les meilleurs joueurs au monde s’affronter au cœur de la gare maritime de Tour & Taxis, où environ 5.000 spectateurs sont à nouveau attendus.