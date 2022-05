Edward Still, l’entraîneur de Charleroi: «Je brûle d’ambition pour le Sporting»

Après deux défaites de rang et même si le rêve européen paraît bien lointain désormais, le Sporting de Charleroi doit se relever ce vendredi soir contre le Racing Genk. « On ne se projette pas et on pense juste à ce match de vendredi. Et on ne se dit pas que c’est le match de la dernière chance parce qu’on ne pense jamais aux conséquences, mais au fond. Quand c’est compliqué, il faut revenir à de la simplicité et ça passe par une agressivité saine. On veut brusquer Genk dès l’entame du match. Et si on fait ce qu’on doit sur le plan physique et de l’impact, on a confiance que notre foot se mettra en place », expliquait Edward Still ce jeudi en début d’après-midi.

Ce sera aussi l’occasion des retrouvailles avec les supporters, qui ont quitté le Sporting à coups de chants anti-Bayat et de sifflets samedi dernier. « Je ne peux qu’encourager tout le monde à tirer sur la même corde. On veut tous la même chose, c’est-à-dire être le plus compétitif à chaque match. Je brûle d’ambitions pour le Sporting.3