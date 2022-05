Pour la première fois depuis 2019, au moins un Diable rouge remportera la Ligue des champions

Divock Origi, Thibaut Courtois et Eden Hazard rêvent de soulever la Coupe aux grandes oreilles, le samedi 28 mai prochain au stade de France.

Liverpool – Real Madrid, c’est donc l’affiche de la finale de Ligue des champions que nous a réservé cette folle édition 2021-2022. Un match aux allures de « classique » à l’échelle continentale puisque les deux clubs se sont déjà affrontés à deux reprises à ce même stade de la compétition (en 1981 et 2018). Mais, pour la Belgique, ce sera surtout l’occasion de voir un Diable rouge soulever le plus prestigieux des trophées continentaux.

De fait, Divock Origi défend les couleurs des Reds, avec qui il a déjà remporté la C1 en 2019. Dans l’autre camp, Thibaut Courtois et Eden Hazard évoluent sous les couleurs blanches du Real Madrid. Ce qui signifie qu’au moins un de nos représentants remportera la Ligue des champions. Chose qui n’était plus arrivée depuis 2019, donc, avec Divock Origi et Simon Mignolet.