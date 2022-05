Quatre Jours de Dunkerque: Philippe Gilbert remporte la 3e étape au sprint, son premier succès en près de trois ans

Philippe Gilbert (Lotto Soudal) a remporté la troisième étape des Quatre Jours de Dunkerque (2.Pro) jeudi sur 170,1 km entre Péronne et Mont Saint-Éloi. Le Remoucastrien a devancé les Français Jason Tesson (St Michel-Auber93) et Julien Simon (TotalEnergies)

Trois hommes formaient l’échappée du jour avec Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise) et les Français Samuel Leroux (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) et Kévin Besson (Nice Métropole Côte d’Azur).