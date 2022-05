Un militant de la cause animale condamné à retirer ses publications sur le Monde Sauvage

La cour d’appel de Liège a rendu son arrêt, au civil ce jeudi, dans le dossier opposant la SPRL Le Monde Sauvage, propriétaire du parc animalier éponyme, à un militant de la cause animale et l’ASBL qu’il a créée, « Wolf eyes ».

Le quadragénaire, domicilié à Aywaille (région liégeoise) à quelques kilomètres du parc, a diffusé une série de publications, sur Facebook principalement, dans lesquelles il évoquait les ours polaires du « Monde Sauvage ». Il y utilisait, pour qualifier ce dernier, des mots tels que « goulag », « tortionnaires », « Monde ravage »,… Ses publications avaient pris une telle importance qu’elles avaient entraîné un contrôle de l’UBEA, l'unité bien-être animal, et ce à la demande du ministre régional en charge de la question. Cette inspection, relève l’arrêt, a conclu au respect des normes en vigueur et à la bonne santé des animaux.

« Si les appelants défendent des valeurs louables et ont le droit d’exprimer leur opinion, entre autres sur les conditions de captivité des ours polaires dans ce parc animalier, force est de constater qu’ils utilisent pour ce faire des termes et expressions qui témoignent d’une intention agressive et d’une volonté de déconsidération à l’égard de cette société », relève la cour d’appel de Liège en concluant qu’ils ont fait un usage fautif de leur liberté d’expression.