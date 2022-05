Nawar, coach sportif: «Je n’ai pas étudié 20 ans pour faire n’importe quoi»

À 42 ans, Nawar Al-Dhahir a déjà une triple expérience de la guerre. Celle du Koweït qu’il a fui enfant avec ses parents. Celle de l’Irak au milieu des années 2000, pays où vit encore sa mère. Et puis l’Ukraine qu’il avait rejoint en 2006 pour étudier l’informatique. Des études qu’il a laissé tomber pour se former à la nutrition et devenir coach sportif pour les athlètes. Nawar assure avoir décroché une cinquantaine de diplômes en musculation, suppléments alimentaires, langues… « J’ai étudié toute ma vie. »

Arrivé il y a deux mois en Belgique pour échapper aux bombes qui tombaient sur Kharkiv où il vivait avec sa femme, interprète et ses deux enfants de 7 et 11 ans, il a mis plusieurs semaines à se remettre. « C’est la guerre la plus difficile à vivre pour moi car cette fois je suis père de famille. On a été vraiment surpris. »